ARVUSTUS | Viljandi tossikesed, eksootiline lätlane ja nokkis neiu ehk see ei ole anekdoot, vaid "Tüdrukute õhtu"

Iganädalane "Tüdrukute õhtu" arvustamine on natuke nagu Tallinna loomaaia külastamine. Esiteks, nii loomaaias käik kui ka selle saate vaatamine oleks palju huvitavamad, kui neid mõlemaid tegevusi tuleks teha näiteks ainult korra aastas. Teiseks, kui zoopargis on teada, et seal elavad erinevad loomaliigid, siis "Tüdrukute õhtu" on pannud mind uskuma, et ka väikeses Eestis tuleks inimesi erinevateks liikideks jaotada.