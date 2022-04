Lõhe kuningliku pere ja prints Harry vahel süveneb: pärast vanaisa mälestusteenistuselt puudumist võtab ta ette reisi Hollandisse

Prints Harry ja tema abikaasa Meghan ei käinud hiljuti toimunud prints Philipi mälestusteenistusel ning see tekitas välismeedias hulgaliselt küsimusi, vahendab Iltalehti.

Peagi reisib paar Hollandisse, kus toimub sel nädalal rahvusvaheline veteranide spordivõistlus nimega Invictus Games. Tegu on Meghani esimese reisiga Euroopasse pärast seda, kui paar otsustas USA-sse kolida. Harry ja Meghan elavad nüüd Californias luksusvillas.

Ootuspäraselt on hämmingut tekitanud paari otsus sõita Hollandisse pärast prints Philipi mälestusteenistuselt puudumist. Väidetavalt ei osalenud nad üritusel, kuna ei tundnud end Inglismaal turvaliselt. Prints oleks nõudnud lisaks oma ihukaitsjatele ka politsei kaitset. Harry oli nõus kulud ise tasuma, kuid võimud keeldusid seda tegemast.

Hollandi võimud pole veel kinnitanud, kas paar saab visiidi ajal kuningliku kaitse. See on aga tõenäoline, kuna üks Invictus Gamesi partneritest on Hollandi kaitseministeerium, kes vastutab riigi julgeoleku eest.

Kuninganna Elizabeth pole mullu juunis sündinud Harry ja Meghani pisitütrega veel kohtunud. Lapselapselaps on oma nime saanud Elizabethi järgi, sest kunagi oli kuninganna hüüdnimi Lilibet. Kuningakoja ekspert Dylan Howard ütleb, et kuninganna kurvastab väga, kuna pole veel lapsega kohtunud. Arvatakse, et paar võib pärast Hollandi reisi külastada ka Suurbritanniat, enne kui uuesti USA-sse sõidavad.

Prints Harry suhe kuningliku perekonnaga on olnud pikka aega pingeline. Arvatakse, et vanaisa mälestusteenistusest puudumine ainult süvendas lõhet perekonna ja Harry vahel. Draamat on oodata ka selle aasta lõpus, kui Harry avaldab oma mälestusteraamatu.