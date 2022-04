FOTOD | Vaata, kes olid kohal! Saate "Laula mu laulu" eelüritus oli tõeline staaride paraad

Sel hooajal osalevad saates Tanja Mihhailova-Saar, Elina Born, Kadri Voorand, Jüri Pootsmann, Mihkel Raud, Sven Lõhmus ja Korea 5MIINUSEST. Helilooja eriepisoodis on Rein Rannap.

“See on esimene uus hooaeg üle seitsme aasta, kus senised lemmiklood saavad uue lahenduse,“ ütles saate produtsent Kaupo Karelson. Viimati oli saade eetris 2015. aastal.

Tänavu on saate toimumiskohaks paisjärve kaldal kõrguv, 19. sajandi alguses ehitatud kaunis klassitsistlikus stiilis Kernu mõisakompleks. Nädalaks ajaks mõisa kolinud seitsme laulja päevi täidavad üksteise lugude harjutamine ja õhtuseks etteasteks valmistumine. Lisaks jõuavad nad ka üheskoos aega veeta ja läbi lemmiktegevuste üksteist paremini tundma õppida. Õhtul istutakse aga ühise peolaua taha ja kantakse ette üksteise kõige populaarsemaid laule.

„Laula mu laulu“ on Inspira eetris alates 16. aprillist laupäeva õhtuti kell 21.00. Kõiki Inspira saateid on võimalik Telia TV klientidel tasuta 14 päeva jooksul järele vaadata ning hiljem on võimalik lugusid kuulata ka Telia Youtube’i kanalil.