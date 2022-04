EKSKLUSIIVINTERVJUU | Värvika eluteega maailmakuulus DJ Paul Van Dyk muusikast ja õnnetusest: mind ei koti nüüd enam absoluutselt, mida keegi arvab

2000ndatel polnud ühtegi klubihunti, kes ei teadnud mõnda Paul Van Dyk`i lugu. Astusid sa sisse kas Hollywoodi või Atlantise uksest, tabas sind tõenäoliselt esimese paari minuti jooksul tema hiti "For An Angel" helibait. Laiemale avalikkusele on aga väheteada, et kaks korda maailma parimaks DJ-ks nimetatud ning erinevate portaalide hinnangul ligi 60-miljonit dollarit väärt olev Grammy-võitjast muusiku-ning elutee pole olnud kergete killast.

Pauli artistiaja tippajaks võib lugeda 2000ndate keskpaika, kui maailmas polnudki vist olema sühtki nimekat artisti, kes poleks teinud Paul Van Dyk`iga koostööd. Elu tundus Pauli jaoks vaid ülesmäge minevat, kuni tuli aasta 2016...

Toona veebruaris kukkus Hollandis Utrechti linnas toimunud State of Trance 750 festivalil Paul van Dyk halvasti konstrueeritud lavale tekkinud augu tõttu sealt alla. Muide, iroonilisel kombel kõlas tol hetkel just tema hittlugu "Lights".

Pärast õnnetust oli Paul tõsise ajuvigastuse tõttu koomas ning õppis seejärel järgnevate aastatega uuesti sõna otseses mõttes elama. Rohkem kui aasta pärast õnnetust andis ta välja oma järjekordse stuudioalbumi ning alustas uuesti esinemistega. Ta oli teel tippu. Kuni tuli koroonapandeemia. Ja siis sõda Ukrainas. Istusime nüüd ühel kevadõhtul Pauliga virtuaalsel teel maha, et lasta tal ise enda mõtetest ja elust kõnelda.

Ma tahaksin alustada mõttega, mis on mul mitu päeva peas keerelnud. Intervjuuks uurimistööd tehes sattusin ma ühele videousutlusele, mis oli tehtud rohkem kui kümme aastat tagasi. Seal sa ütlesid, ma pean nüüd tsiteerima, et elektoonmuusikas on palju "sitta" ["cheesy shit" - toim]. Mis on see, mis muudab sinu jaoks ühe elektroonmuusika pala mitte nii heaks?