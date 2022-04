Näitleja Riho Kütsar: rahvast korralikult naerma ajada on alati keerulisem, kui draamat teha

Töö on töö

30 aastaga on rolle olnud omajagu ning meeldejäävaimat Riho ise ei oskagi välja tuua. "Töö on töö ja sa tunned sellest rõõmu. Kui töö meeldib, siis ei ole vahet, mis sa teed." Kuigi iga töö võib näitleja sõnul olla põnev, vajavad kõik rollid siiski mõtlemist ja pingutamist. "Padukomöödiat on isegi raskem teha kui mõnd tõsist tükki, sest rahvast korralikult naerma ajada on alati keerulisem, kui tõsistel teemadel mõtlema panna," toob Kütsar välja.

Teatrites on peale koroonat jälle üpris töine aeg. Koduteatris on Rihol käsil uus tükk "Armuleivasööja", mis esietendus aprilli alguses Vanemuise väikeses majas.

Ullikestest macho'deni

Laia ampluaaga näitleja on nii mõnegi projektiga jõudnud ka teleekraanide ette, kuid oma põhitööks peab ta siiski teatriteenistust. "Põhirõõm ja põhimure tuleb ikkagi teatrist. Kui kaamera ette kutsutakse, siis on see väga tore ja seda tuleb ära kasutada ning sellest ka rõõmu tunda," sõnab ta.

Sageli kujuneb näitlejatel aja jooksul välja tüüproll, mille kehastamist tuleb rohkem ette. Riho puhul on need karakterid pika karjääri jooksul erinevatel ajahetkedel muutunud. "Kui inimese tüüp või välimus mingisuguse kindla tüübi poole suunab, siis seda tulebki ära kasutada. Kui ma olin alles noor näitleja, siis mängisin väga tihti selliseid lihtsameelseid ullikesi. Seejärel tuli periood, kus teatris tuli järjest rolle, kes olid kas sõjaväelased või kirikutüübid. Olen nüüd seriaalis "Valguses ja varjus" tüüp, kes on selline jõhkramapoolsem macho-vend, ja mulle tundub, et viimasel ajal ongi seda kõige rohkem," toob Kütsar välja.

Valguses ja varjus



Kodumaises draamasarjas "Valguses ja varjus" on Riho karakteriks ärimees Toivo. "Selliseid tüüpe oleme me elus kõik kohanud ja suhelda nendega ei ole just kõige lihtsam, aga tuleb leida nõks, kuidas nendele läheneda ning kuidas panna nad normaalse inimese kombel käituma. Sellega ju teised osatäitjad sarjas üritavad ka tegeleda – kuidas Toivoga hakkama saada."