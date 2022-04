Kylie Jenner pole oma pojale ikka veel nime valinud

Kardashian-Jennerite klann andis oma uue peresarja "The Kardashians" linastuse eel intervjuu, kus Jenner teatas, et nimi Wolf ei olnud kunagi ametlikus beebinimede nimekirjas. "Selle nime pakkus välja Khloe [Kardashian] ja mulle see nimi meeldis," ütles ta. Kim Kardashian ja Kendall Jenner kinnitasid intervjuus, et ka neile meeldib nimi Wolf. Kim lisas, et lapsele nime andmine on raskeim asi maailmas.

Kylie Jenner sõnas intervjuus, et lapsele ametlikku nime pole, kuid paar tugevat kandidaati on. Tõsielustaari ema Kris Jenner lisas, et nad kasutavad kohatäitenimesid enne lõpliku otsuse tegemist. Beebi nõo True Thompsoni sünnipäeval jagas Kylie Jenner pilti tänukorvidest, mis lastele peol anti ja ta poja korvil ilutses nimi Baby (Beebi) Webster.

Jenner andis Instagramis peale poja sündi teada, et ta nimeks pandi Wolf Webster. Veebruari lõpus sai USA tabloid TMZ ligipääsu beebi sünnitunnistusele, kust tuli välja, et Wolf Websteri keskmiseks nimeks sai Jacques. Keskmine nimi on valitud lapse isa Travis Scotti pärisnime Jacques Bermon Webster II järgi. Paaril on veel üks ühine laps, 4-aastane Stormi Webster.