Tõnu Tõniste ütleb, et elu on juhustes kinni, nii heades kui halbades: “Meil on olnud oskus leida üles head võimalused. Võib-olla seetõttu, et olema alati kahekesi ja suudame läbimõel­dult otsustada.”

Toomas tema kõrval noogutab ja lisab: “Meie kodu oli nii soe ja toetav ja kui astud ellu sellise hoiakuga, siis hakkab elu sind ka hoidma.”

1988. aasta Souli olümpial hõbeda võitnud ja 1992. aastal Barcelonas pronksi kaela saanud purjetajad on rahvuskangelased, kes ise ei ole esile tikkunud ega uhkusest nina püsti ajanud.