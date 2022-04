Rootsi filmitäht: meedia võiks maha rahuneda, venelaste suhtes on üles löödud viha

Arvukates Hollywoody filmides ja seriaalides kaasa lööv Skarsgård ütles intervjuus väljaandele Dagens Industri, et tema arust on Rootsi meedia sõjateemade kajastamisel liialt hüsteeriline.

"Praegu tundub olevat vaba voli tegemaks maha kõik, mis on venelik ja boikoteerida vene kultuuri ning venelasi üldisemalt," rääkis seriaali "True Blood" staar.

Skarsgård on hetkel promomas enda uut viikingite-teemalist filmi "The Northman" ja väljaanne päris temalt muuseas, et kas ta ise on valmis lahingus Rootsi eest surema.

"Ei, kindlasti mitte," vastas näitleja ja viitas käimasolevale sõjadebatile. Tema arvates on viimasel ajal loodud liialt sõda rõhutav keskkond - seda isegi Rootsis.

"Ma arvan, et Rootsi meedia on olnud viimastel nädalatel pettumus. Loodud on "piitsuta sõda üles" atmosfäär ja hirm rootslaste hulgas ning ma leian selle olevat ebameeldiv," rääkis Skarsgård.

"Loomulikult olen ma Putini vastu, Ukrainas toimuv on absoluutselt vastik. Aga praegu tundub olevat vaba voli tegemaks maha kõik, mis on venelik ja boikoteerida vene kultuuri ning venelasi üldisemalt," lisas näitleja.

Tema sõnul on seetõttu venelaste suhtes loodud üles viha.

"Meedia peaks veidi maha rahunema," ütles näitleja lõpetuseks.

Alexander Skarsgård on eelkõige tuntud enda rollide eest filmides "Tarzan" ja "A Little Drummer Girl" ning seriaalides "True Blood" ning "Big Little Lies".