Esimesed kõmudetailid kurikuulsa "Kardashianide" seriaali uuest hooajast: Kim muretseb ekskuti võimalike rõveduste pärast ja otsib lohutust Kanyelt

Täna Hulu keskkonnas eetrisse läinud tõsieluseriaali "Kardashianid" uues hooajas on stseen, kus Kim räägib telefonis elavalt enda advokaadi Marty Singeriga. Sellelt nähtub, et Kim kavatseb seksivideo peatamiseks teha endast kõik, vahendab TMZ.

Emotsionaalne vestlus tõukus faktist, et Kimi poeg Saint nägi ühes oma videomängus reklaamviidet nimetatud seksivideole. Kimi sõnul on 99 protsenti kindel, et ligi 15 aasta tagusest videost oma toonase peika Ray J-ga narkootikumide mõju alla vahekorras olemisest on avalikkus juba juppidena sisuliselt kõike näinud. Kuid siiski valdab teda väike ebakindlus. "Mis siis, kui ma ku**i magasin ja toppis mulle d***o tagumikku? Ma ei tea seda," rääkis Kim advokaadile telefoni.

Seejärel palub Kim Ray J mänedžeri hirmutada, et enda lapsi kaitsta.

Eriti huvitav on ka stseen saatest, kui Kim on telefonis rääkimas eksmehe Kanye Westiga ning viimane paistab talle lohutust pakkuvat.

"20 aastat on seda teemat mu pea kohal hoitud, seda viga, või oli see ikka viga? Ta oli ju toona mu poiss-sõber. Me tõmbasime end pilve ja tegime video. Minu jaoks on see muidu piinlik, aga see pole just kõige skandaalsem asi ja ma ei kavatse ka lasta ennast nii tunda. Olen ju kõigest inimene," räägib Kim saates.

Kroonika kajastas hiljuti, et tõsielustaar ja ärinaine Kim Kardashian on pidanud viimased 15 aastat tegema rasket tööd selleks, et inimesed unustaks ära ühe video, mille pärast ta kunagi üldse kuulsaks sai. Nüüd on erootiline film jõudnud kogemata ka nelja lapse ema järeltulijateni.

Kardashian oli vaid 22-aastane, kui ta oma toonase peika Ray J-ga otsustas narkootikumide mõju all teha koduse pornofilmi. Toona oli tulevane miljardär tuntud ainult sellepoolest, et ta töötas Paris Hiltoni abilisena. Kuid piinlikust erootikavideost ehitasid Kardashianid üles terve impeeriumi.