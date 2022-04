Meenutussein on eeskätt mõeldud Viljandisse saabunud ukrainlastele, kes saavad seal koguneda, mõelda ja küünla süüdata. Preagu on meenutusseinal ennesõjaaegsetest linnadest pildid ning ka purunenud hoonetest pidlid. Samuti on süüdatud mitmeid küünlaid.