Eesti Muusika Päevad tulevad sel aastal teisiti

Tänavu toimub festival hübriidvormis – kontserdid toimuvad kontserdisaalides ning valik sündmusi kantakse üle ka voogedastuse kaudu. Festivali kunstilised juhid on heliloojad Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartus Märt-Matis Lill ning läbivaks teemaks on “Teisiti”.EMP-i avakontserdi Tartus annavad oma põlvkonna ühed tunnustatumad interpreedid, kes on koos on tegutsetud juba 17 aastat – Ulla Krigul orelil ja Virgo Veldi saksofonil.

Märt-Matis Lille ja Leho Rubise juhitud teid mööda kogetakse mitmete paikade helikeskkondi ja rütme. Helirännak lõpeb Tartu botaanikaaias, kus teemal “Teisiti” arutlevad Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse õppejõud Priit-Kalev Parts, arhitekt Helmi Marie Langsepp ja keskkonnakorralduse lektor Piret Vacht, modereerib Märt-Matis Lill.

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester esineb nii Tartus kui Tallinnas, mõlema kontserdi piletimüügitulu kogutakse “Ukraina heaks!”. Tartus astub üles ka alates 2003. aastast tegutsev Trio '95 (Robert Traksmann, Marcel Johannes Kits, Rasmus Andreas Raide). Triole on värsked teosed loonud Liisa Hõbepappel, Ülo Krigul ja Rein Rannap.

Arvo Pärdi Keskuses on kaks EMPi kontserti. Eesti-Rootsi kollektiiv The Bright Future Ensemble toob kadunud traditsioonidest pärit instrumentidega kaasaegses dialoogis uuele elule varajase muusika seadeid ning Helena Tulve teose maailmaesiettekande. Ansambel esitleb ka Rootsi helilooja Britta Byströmi uudisteost, mille instrumentaarium on altplokkflööt, klavessiin, kannel ja süntesaator/theremin.

Eesti ühe hinnatuma pianisti Irina Zahharenkova esituses tuleb ettekandele terve rida uudisteoseid. Erkki-Sven Tüür on on üle pika aja kirjutanud klaverisonaadi ning klaverile on värskelt loonud ka Toivo Tulev. Irinat kuuleb mängimas ka klavessiini: Tõnu Kõrvitsa kuutõusu luulest inspireeritud muusika ning Krimmis sündinud ja praeguses Eestis väga omanäolise helilooja Galina Grigorjeva uudisteos. Esiettekandele tulevad samuti Michael Buki kaks teost - Etude C major ja Shyness.