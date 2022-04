FOTOD | Vabal Laval esietendus Ukraina sõjast kõnelev lavastus. Vaata, kes esietendust väisasid

Tegu on erakordse projektiga, mis ei ole mitte ainult teatrilavastus vaid ka elav kroonika, sellest mis just praegu meie ajal, meie ümber ja meie eludega aset leiab. Näitemängul on kindel algus, kuid pole veel lõppu. Pole veel lõppu kuniks Venemaa sõda Ukrainas jätkub.