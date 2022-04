Palju õnne! Sten-Erik Jantsoni perre sündis poeg

Talvel olid aga peras rasked ajad: „Me ei ole lahutamas, ei ole siiani ka lahku kolinud – elame ühe katuse all –, kuid tõsi on see, et meie suhtes on praegu keerulised ajad,“ tunnistab Sten-Erik. „Pereelus on olnud üksjagu emotsioone, mida samas liitudes ka ikka esineb… Ootame samal ajal oma ellu ka uut last. Vaatame, mis saab.“