KLÕPS | Edgar Savisaar värvib juba koos kauni kaaslannaga mune

"Koos Juliannaga lihavõttepühadel mune värvimas. Ühe muna peal on jänes metsas ja teine on üllatusmuna. Pirukad pärinevad Bekkeri pagariärist," seosis postituses. Kaaslanna näol on tegemist Lasnamäe linnaosa vanema Julianna Jurtšenkoga.