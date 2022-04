"Fantastilistest elukatest" eemaldati Hiina kinopubliku jaoks geisuhtele viitavad stseenid

Harry Potteri seeria autor JK Rowling ütles juba 2007. aastal, et Dumbledore'i tegelaskuju on gei, kuid filmidesse jõudsid viited tema seksuaalsusele alles nüüd.

Varietyle antud kommentaaris teatas Warner Bros, et nad seisavad linateose väärikuse eest, kuid vahel tähendab see "tundlikult teatud nüansside eemaldamist" mõnede turgude jaoks.

"Me loodame avaldada oma toodangut üle maailma nii nagu ette nähtud, kuid ajalooliselt oleme pidanud rinda pistma väikeste muudatustega kohalike turgude tarvis," teatas filmikompanii. "Soovime, et publik saaks kogu maailmas seda filmi nautida ning meile on oluline, et Hiina publikul oleks samuti see võimalus, hoolimata väikestest muudatustest."