Elmo Nüganen suhtleb telefonitsi tuttavate Venemaa loomeinimestega: seda, et salakeeles räägitaks, ei ole

Nüganen tõdeb, et on kahju, kui kultuur, kunst ja sport peavad sõja pärast kannatama. "Kahju, et see nii on, aga suhtun sellesse täiesti mõistvalt, tolereerivalt – ma ei näe ka teist võimalust," ütleb ta, "Aga see jälle ei tähenda, et sõbrad ja kolleegid, kellest ma tean, et neist enamik mõtleb samamoodi nagu meie Eestis – ega`s see ei sega mul nendega kokku saamast või telefonitsi rääkimast."

Näitleja lisab, et saaks küll Venemaale sõita, kui tahaks. "Lennukid sinna ei lenda ja rongid ei käi, aga autoga saab sinna sõita," räägib Nüganen, "Samas, kes see tahab sinna praegu minna? Mina ka ei taha." Seda seetõttu, et Venemaal toimuv on nii ettearvamatu.

Teatri- ja filmilavastaja suhtleb aeg-ajalt ka tuttavate Venemaa loomeinimestega ning ütleb, et sõna "sõda" nad omavahel rääkides ei kasuta. "Need, kellega mina olen rääkinud, on mures oma sõprade ja sugulaste pärast Ukrainas. Seda nad on telefonitsi öelnud," räägib Nüganen, "Võimude kohta öeldakse "nemad" või "need". Aga seda, et salakeeles räägitaks, ei ole."

