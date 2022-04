Harry ja Meghani lapsed ei kasuta kuninglikke tiitleid, kuid see võib õige pea muutuda

Prints Harry ja hertsoginna Meghan on säilitanud oma kuninglikud tiitlid. Paari lapsed, Lilibet ja Archie on tuntud ainult nende enda nimede järgi, ilma tiitliteta.

Kuninglikke tiitleid kannavad ka laste nõod, prints Williami ja hertsoginna Catherine'i lapsed - prints George , printsess Charlotte ja prints Louis . Kuigi Sussexi hertsogi järeltulijate puhul on olukord erinev, võib see tulevikus muutuda. Seda aga eeldusel, et prints Charlesist saab kuningas. Tegu on traditsiooniga, mis on üle saja aasta vana.