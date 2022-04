Pika ninaga Putinit kujutanud Vene karikaturist lahkus viimasel hetkel kodumaalt: tulevik on udune

Jolkin on kogunud tuntust tänu karikatuuridele Putinist. Ta kujutas Venemaa presidenti pika ninaga, mis meenutas paljudele lugejatele "Pinocchio" muinaslugu. Mida rohkem Pinocchio valetas, seda pikemaks tema nina kasvas. Arvatakse, et karikaturist üritas seeläbi Putini valelikkust edasi anda, vahendab Ilta Sanomat.

Sergei Jolkin poleks tahtnud Venemaalt lahkuda, kuid hakkas oma turvalisuse pärast kartma. Möödunud kolmapäeval kirjutaski ta Facebooki järgneva sõnumi: "Lõpuks lahkusin ikkagi Venemaalt. Olen praegu Bulgaarias, aga tulevik on udune."

Vaid paar päeva pärast postitust kandis Venemaa Justiitsministeerium mehe musta nimekirja ning temast sai niinimetatud välisagent. IS võttis karikaturistiga ühendust ning uuris, kas too oli ministeeriumi otsusest juba varasemalt teadlik. "Kõigele vaatamata ei osanud ma seda oodata," vastas Jolkin.

Pärast seda, kui Putin tunnustas Ukraina "venemeelsete rahvavabariikide" iseseisvust, kujutas Jolkin Putinit pika keelega sisalikuna, kes libistab suhu kaks sääske. Üks sääsk kandis nime DNR ehk "Donetski Rahvavabariik" ja teine nime LNR ehk "Luganski Rahvavabariik". Karikaturist tahtis anda edasi seda, et lõppude lõpuks on Putini eesmärgiks need alad Ukrainast eraldada ja Venemaale omastada, nagu Krimmi poolsaargi.