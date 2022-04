Dolly Parton on terve elu ärganud ühel ja samal kellaajal: mul tulevad siis parimad mõtted

Lauljanna Dolly Parton paljastas väljaandele InSider, mis on tema edu võtmeks. Ta ütleb, et on terve oma elu ärganud ühel kindlal kellaajal ega vaja palju und. Naise äratuskell heliseb juba kell kolm hommikul. Parton ise väidab, et tema sisemine äratuskell on nii veatu, et kella poleks tegelikult vajagi.