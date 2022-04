Välisminister Eva-Maria Liimets: ma ei toeta Putini-meelsete artistide nimekirjade koostamist

"Ma ei toeta eraldi nimekirjade koostamist. Kui me koostame nimekirja viieteistkümne inimese kohta, siis kas see kuueteistkümnes või kaheksateistkümnes, kes on jäänud sellest nimekirjast välja, võib Eestisse tulla?" kommenteeris välisminister Eva-Maria Liimets.

"Riikides on tõesti väga erinev sanktsiooniseaduste praktika - kas nimekirjad ühe või teise isiku kohta on avalikud või mitte," rääkis Liimets.

Kontserdi keelustamise toetajad on meedias varasemalt viidanud, et Kirkorov on juba 2014. aastal alanud Venemaa agressiooni käigus Krimmi okupeerimist toetanud artist, nn musta nimekirja on ta kantud nii Leedus kui Ukrainas.