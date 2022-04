Mihkel Raud kaalulangusest: duši alla minnes näen, et olen hakkama saanud totaalse muutumisega

Raud tunnistas, et see muutus, mille praegu ta on saavutanud, teeb talle väga rõõmu. "Kõik algas kohtumisest jõutõstja Gert Koovitiga. Tegin temaga möödunud aasta mais telesaates intervjuu ja meist said head sõbrad. Gert kutsus mind trenni ja sellest ajast peale ei ole ma ühtki päeva ilma trennita elanud," ütles Mihkel.

"Käin jõusaalis. Teen lihastreeningut ja olen väga lihastreeningu usku. See mitte ainult ei pane ainevahetust tööle, vaid muudab ka selle peki, mis seljas on, süstemaatiliselt trenni tehes aeglaselt, ent lõpuks siiski – lihaseks. Lihast ei ole mitte ainult kena vaadata, vaid ta on ka tervislik, sest süda ei pruugi ühel päeval lihtsalt enam jaksata inimese seljas olevat rasvaladu kanda," jätkas ta.

"Tean, et minu nipp on kulukas, sest treenin ainult koos personaaltreeneriga, aga selle mõju on nähtav. See ei ole lihtsalt treening, vaid kokkusaamine sõbraga – saame ära räägitud ka maailma ja elu asjad. Gert on distsipliini alus, sest ma ei saa teda ju alt vedada. Muidugi olen ma hämmastunud tulemusest, sest mõistlik söömine ja hea treening on andnud tulemuse, mille puhul duši alla minnes näen ka ise, et olen hakkama saanud totaalse muutumisega."