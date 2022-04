Selgus põhjus, miks Alla Pugatšova ja Maksim Galkin põgenesid justnimelt Iisraeli

Dni.ru kirjutab, et Galkin ja Pugatšo­va on end sisse seadnud Caesarea linnakeses, kus elavad paljud Iisraeli tipp­advokaadid ja telestaarid. Pugatšova armastab seda linna kogu südamest – just nimelt Caesareas pidas ta 1994. aastal oma eelmise abikaasa, laulja Filipp Kirkoroviga (54) kiriklikud pulmad. Seal asub ka erakliinik, kus ta käib oma tervist turgutamas.

"Ta on suurepärane inimene. Alla Borissovnat tuleb kaitsta. Tal on palju vaevusi, nii et see, et ta on Iisraelis ravil ning tal on seal ravimid ja arstid, on väga hea," ütles Reznik.