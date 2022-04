BLOGI | Hooaja suurim üllatus? Maskisaates pidi identiteedi paljastama Ükssarvik, kes on tegelikult tuntud laulja

Detektiivid Karl-Erik Taukar, Brigitte Susanne Hunt, Peeter Oja ja Saara Pius kiitsid Ükssarviku showd ning hääle moondamise oskust. Ükssarvikuks peeti näiteks Sander Rebast, Valter Soosalut, Olav Osolini, ent pakkumiste seas oli ka õige variant, mille käis välja Saara Pius. "Ma sain kohe aru, et see on tema!" oli Saara endaga rahul.