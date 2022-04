FOTO | Monaco printsess näitas end esimest korda poole aasta jooksul: Charlene'ist on alles ainult luu ja nahk

Fotol poseerib Charlene koos oma vürstist abikaasa Alberti ning nende kaksikutest laste Jacques'i ja Gabriellaga. Pilt on tehtud vürstipalee aias ning on näha, et paari tütar on pandud istuma Charlene'i ette selleks, et avalikkus ei näeks täielikult, milline on pikalt ravil viibinud Charlene'i tegelik vorm.