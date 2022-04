VIDEO | Talendisaade on pettus? Briti televaatajad märkasid apsu, mis on tekitanud furoori

Laupäeval eetrisse läinud saates esitleti pereisa Nick Edwardsit, kes istus salvestuse ajal algselt publiku seas oma abikaasaga kahekesi. Ühel hetkel ilmusid lavale nende kaks tütart Savannah ja Cali ning Nicki ema, kes väitsid, et mehel pole õrna aimugi, et ta kohe suure talendisaate lavale hakkab astuma.

"Nick ei tea sellest kõigest midagi ja me üllatame teda, sest meie sooviks on see, et ta tuleks esitama ühte laulu, mida ta imeilusalt laulab oma tütardele," ütles Nicki ema laval. Samal ajal hakkasid mehel pisarad voolama ja suurest imestusest ohkas ta: "Te teete nalja! See on ju minu ema!"