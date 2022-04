"Sa hülgasid Venemaa kõige raskemal ajal!" Sõja hukka mõistnud telestaar võttis üle pika aja sõna, aga sai negatiivse vastukaja

Nimelt on Urgantil fotol, kus ta lihtsalt valgel taustal kaamerasse vaatab, korralik päevitus, mis kinnitab seda, et telesaatejuht on alates veebruari lõpust Venemaalt mõne aja eemal viibinud. Mees teatas kohe sõja alguses, et ta mõistab hukka sissetungi Ukrainasse ning pärast seda olevat ta ajutiselt kolinud Iisraelisse.

Nüüdseks peaks ta Moskvas tagasi olema ning on levinud kuuldused, et "Õhtune Urgant" on naasmas tele-eetrisse, kuid alles siis, kui sõda on läbi saanud. Siiski tundub, et osad inimesed on tema varasemast sõjavastasest sõnavõtust endiselt häiritud.

Kui mõned kommentaatorid on meest Instagrami postituse all õnnitlenud, siis on ka neid, kes teda lausa riigireetmises süüdistavad. "Sa sõidad minema ja hülgad kõige raskemal ajal Venemaa – see on argpükslik!" seisab ühes kirjutises. Samuti küsitakse Urgandilt, et mida tema esivanemad sellisest käitumisest arvaksid. "Keegi ei armasta reetureid!" teatatakse talle.