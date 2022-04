Curly Strings Taavet: Eesti suurim bluegrassi meister on tegelikult Robirohi

Bluegrass ei ole Eestis teab mis populaarne žanr, kuid kõige tuntum viljeleja on kõigile teada tuntud Curly Strings, kuid viieliikmeline Robirohi on kindlalt Eesti bluegrassi esiisa. Robirohi on tegutsenud aastat 1995 ja välja andnud 8 üsna mahukat heliplaati. Läbi aastate on nad mänginud eri paigus ja festivalidel üle Eesti ning tuuritanud Euroopas ning külastanud ka bluegrassi hälli Apalatši piirkonda ning kantrimuusika pealinna Nashville.

Küsisime mida arvab Roborohist Curly Stringsi liige Taavet Niller: “Robirohi mehed mängivad traditsioonilist bluegrassi. Nende esituses on see ehtne Ameerika tradisioon koos võimsate mitmehäälsuste ja stiilipuhta akustilise helikeelega. Mehed on seda muusikat läbi ja lõhki kuulanud, tunnetanud, mänginud ja kahtlemata suurimad meistrid selle esitamises Eestimaal. Ei tea teisi selliseid bände siinkandis, kes viiekesi ühe mikrofoni ümber nii osavalt liiguvad. See on omaette koreograafia ja vaatemäng ja loomulikult kõrvupaitav kontsertelamus vahvate lugude jutustamisega ja muheda olemisega.”