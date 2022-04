Kui eelmine polnud juba piisavalt veider: selgus Kylie Jenneri teise lapse arvatav nimi

Uut nime pole Jenner ega tema kuulus perekond kordagi paljastanud. Tundub, et seda hoitakse üldse siseringi saladusena, sest tavaliselt lekivad Kardashianite laste nimed juba varem avalikkuse ette. Kuid tundub, et perekonna mässajaks on Kylie vanima õe Kourtney poeg Mason, kellel on väidetavalt mitmel sotsiaalmeediaplatvormil oma salakontod.

Nimelt on 12-aastase poisi väidetaval Instagrami varikontol tulnud avalikuks, et Kylie on pannud oma pojale nimeks Knight ehk Rüütel ning keskmine nimi on jätkuvalt pandud tema räpparist isa Travis Scotti kodanikunime järgi ehk Jacques.

Kuigi ei saa olla kindel, et tegemist on just Masoni kontoga, siis nimi Knight sobib kokku Kylie nelja-aastase tütre Stormi nimega. Seetõttu võib olla tõenäoline, et Kardashianite klannis ongi kasvamas nüüdsest väike rüütel.