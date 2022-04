Ott Leplandi "Maskis laulja" osalemisest teadis vaid tema elukaaslane: no kuskil ju pidi proove tegema

Detektiivid Karl-Erik Taukar, Brigitte Susanne Hunt, Peeter Oja ja Saara Pius kiitsid Ükssarviku showd ning hääle moondamise oskust. Ükssarvikuks peeti näiteks Sander Rebast, Valter Soosalut, Olav Osolini, ent pakkumiste seas oli ka õige variant, mille käis välja Saara Pius. "Ma sain kohe aru, et see on tema!" oli Saara endaga rahul.

Oti parim sõber Andres Puusepp sai alles eilse saate ajal aru, et tegemist on Leplandiga. Muusik tunnistas, et pidi saates osalemiseks oma häält moonutama. "Ma olen seda varem näosaates juba teinud ja kõik need erinevad karakterid, mida võiks järgi teha, olid juba tehtud. Kogu see maskisaate häälemoonutamisprotsess oli keeruline. Ma olin isegi üllatunud, et ma nii kaua vastu pidasin!" tunnistas Lepland.