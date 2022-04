Vägev värk! Mainekal Euroopa fantaasiafilmide konkursil osaleb ka kaks Eesti filmi

„(Ära) vaata” on õudusfilm üksi elavast eakast naisest, kellele hakkab tunduma, et teda jälgitakse. Isegi tema lihane poeg ei suuda teda ümber veenda. Peaosades Laine Mägi ja Ott Aardam.

„Talent” on šokeeriva puändiga draamafilm, milles süngevõitu luulet kirjutav Andreas ja perfektset fototabamust otsiv Lo unistavad suurest läbilöögist, kuni saabubki õige hetk. Filmis, mis põhineb Armin Kõomäe samanimelisel novellil, mängivad Markus Truup ja Katariina Tamm.

Tähelepanuväärne on, et mõlemad linateosed on valminud Balti filmi- ja meediakooli kursusetööna.