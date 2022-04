Marju Kuudi lähikondsed muusiku lahkumisest: Marju tervis oli viimasel ajal vilets, päev enne surma saadetud kiri jäigi vastuseta...

Olavi Pihlamägi (73) tundis Marju Kuuti juba 60ndate aastate keskpaigast – siis alustanud Vikerraadios töötati koos. Silmast silma nägi Olavi Marjut viimati kolme aasta eest, kui Olavi esitles Jaak Joala laulude plaadisarjast duettide plaati, kus kõlavad ka Jaagu ja Marju omal ajal esitatud hitid "Ma joobun õnnest", "Õnne hoidma peab" ja "Ma tulen ka".

"Tean seda, et tervis oli Marjul viimasel ajal vilets," räägib Olavi. "Pärast Joala duettide plaadi esitlust oleme me Marjuga meilinud, tema ei tahtnud helistamist – ütles alati, et meili mulle. Kuna meil on sünnipäevad kõrvuti, temal 12. veebruaril ja minul 14. veebruaril, siis ka viimati meilisime."

Inga Kiiet nimetab end Marju Kuudiga väga lähedaseks sõbrannaks. Neid sidus usk. Ta oli legendaarse lauljaga ühenduses veel päev enne Marju Kuudi lahkumist ning aimas halba, kui Marju ta meilile enam ei vastanud. Inga räägib Kroonikale, et lauljannal oli tervis kehv. Marju avaldas Ingale ka, kuhu ta soovis oma viimset puhkepaika.