KLÕPS | Kisub palavaks! Keili Sükijainen jagas kuuma bikiinipilti

Me kõik tahame anda endast parima, et sõjapõgenikke ­aidata. Keili võttis oma taaskasutuspoes olnud popid riided ja viis kogumispunkti Salme kultuuri­keskuses. Ta loodab, et on heaks eeskujuks ka teistele suunamudijatele, kes võiksid sama teha.

"Kui lugesime, et Eestisse saabuvad Ukraina sõjapõgenikud tunnevad eelkõige puudust hügieenitarvetest ja korralikest igapäevariietest, tekkis kohe otsus, et aitame ka omalt poolt. Panime sõpruskonnaga kokku väga korralikud, paljud täiesti uued, rõivad ning selle asemel, et need kirbukas maha müüa, viisime need kõik annetuseks. Eestisse saabub iga päev sadu noori emasid, kes on pidanud kodust lahkuma laps süles, pass näpus, sellise kiiruga, et midagi ei saa kaasa haarata. Õudus, mida meist keegi ei suuda ette kujutada ning mida ei tohiks kogeda mitte keegi. Mul on südamest hea meel näha, kuidas iga väiksemgi algatus nakatab hea teotahtega ka teisi ning mitmed meie lähedased läksid samuti järgmisel päeval vajalike annetusi viima. Seega kutsun omalt poolt kõiki sama tegema ja üldse kasutama oma sotsiaalmeedia platvorme, eriti neid kellel on suurem hulk jälgijaid, jagama infot toimuva Venemaa agressiooni kohta; viiside kohta, kuidas aidata ja üldse näitama igal võimalikul viisil üles oma toetust neile, kes seda hetkel kõige enam vajavad. Pusad, mantlid, saapad, teksad, kampsunid, särgid, sviitrid - kõike mida on vaja, et lähikuudel Eestis hakkama saaks. Ja need võiks olla asjad, mida ka meie ise kannaks - moekad ja ilusad."