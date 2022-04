Palju õnne! "Hingesoojuse" saatejuht Heveli Veersalu abiellus: pidin alguses kreepsu saama, sest korraldamiseks oli vaid viis kuud

Heveli ei uskunud, et pulmad nii kiiresti tulevad, sest kihluti alles eelmisel aastal. "Rääkisin mehele vaid seda, et pulmad vajavad pikka planeerimist ja sobiv peokoht tuleb varakult kinni panna," pajatab värske abielunaine, kes käis kallimale välja mõtte just Puise Nina külalistemajas abielluda.

"Perenaine Leili küsis, kas kuupäev on ka teada, ja Tanel võttis telefoni välja ning ütles: "22. veebruar." Ma pidin kreepsu saama, sest korraldamiseks oli ainult viis kuud!" avaldab Heveli, mis tunded teda sel hetkel valdasid.

2020. aasta aasta oktoobris andis Heveli südamliku ja avameelse intervjuu enda elu kohta. Seal ta rääkis ka, kuidas ta oma praegust kihlatut kohtas.

Ühel päeval oli mul Facebookis kiri küsimusega: kas võiksid minuga välja tulla?" meenutab Heveli tutvumist Taneliga. Kui keegi nii spontaanselt küsib, on päevselge, et mängus on teineteise märkamine ja meeldivus.

Tanel oli Heveliga kohtunud põgusalt Kaitseliidu talvepäevadel, kus toona 17aastane Heveli õpetas noori kodutütreid tantsima. Taneli firmalt, mis keerab erinevatele bändidele nuppe, nagu Heveli ütleb, oli tellitud üritusele muusika. "Oli külm detsember. Lumi oli maas. Mul oli seljas paks Kaitseliidu laiguline puhvaika ja talvemüts oli tõmmatud silmini. Ulatasin talle vaid Tanel Padari CD-plaadi, et see tüdrukute tantsuks õigel ajal ette mängitaks. Kuidas nii paksude riiete all mind oli võimalik üldse märgata, seda mina ei tea. Ainult mu silmad olid nähtaval," rääkis Heveli.