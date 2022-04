VIDEO | Rase Rihanna kihutas koos kallimaga kuulujuttude eest Barbadosele pakku

Hiljuti läksid levima kuulujutud, et lapseootel Rihanna ja tema räpparist kaasa Asap Rocky pole enam koos. Väidetavalt on põhjuseks petmine. Juttude kohaselt pettis Asap Rocky lauljatarist kallimat kingadisainer Amina Muaddiga, kes töötab ettevõttes Rihanna's Fenty Company.

Väljaande TMZ andmetel see nii ei ole. "Väide on 100 protsenti vale," avaldas Rihanna ja Asap Rocky tuttav. "Nendega on kõik korras." Instagramis võttis sõna ka disainer Amina Muaddi. Naine tegi postituse, kus kinnitas, et kõlakatel pole mingit alust ning valed ei vääri tegelikult isegi kommentaari.