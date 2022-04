RETROKLÕPS | Kas tunned ära, kes on pildil? Sellest väikesest lapsest sai väga tuntud Eesti muusik

Jalmar on mänginud ka ansamblites Curly Strings, Klapp, Gjangsta, Vallatud Vestid ja Johanna-Adele Jüssi Band. Lisaks teeb Vabarna muusikat sooloartistina ning mängib pille duos Sandra Vabarnaga.

Ta on asutanud kontserdipaiga Treski Küün, kus 2015. aastast on toimunud enam kui 50 kultuuriüritust. Lisaks on ta loonud muusikaagentuuri Folk Massidesse.