Printsess Sofia on Rootsi kuningapere elustiili kõvasti muutnud: ämm ja äi on avaldavad temale selle eest tänu

Pärast Sofia ja Carl Philipi ametisse pühitsemist 2015. aastal on palju juhtunud. Sofiast (37) on saanud printsess, Värmlandi hertsoginna ja kolme väikese printsi ema.

Sofia on sulatanud kuningas Charles XVI Gustavi ja kuninganna Silvia südamed. Ühtlasi on ta nende elu ka väga konkreetselt mõjutanud.

Sofia üritab elada võimalikult tervislikult. Ta on läbinud joogakoolituse ning sööb vaid taimetoitu. Tänu temale on Rootsi kuningapere laual lihatoitude kõrval alati ka taimsed road. Kuningas Charles Gustav ja kuninganna Silvia on Sofiale seetõttu väga tänulikud. Ühtlasi üritavad nad printsessi soovitusel pidada kord nädalas köögiviljapäeva, vahendab Svenskdam.