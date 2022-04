Huvitav paljastus: Harry ja Meghani poeg Archie oleks äärepealt saanud endale hoopis teise nime

Nimelt on Harry ja Meghan pea viimased nädal aega viibinud Euroopas Invictus Gamesi tõttu ning selle raames on kroonitud paar suhelnud vabas vormis sadade inimestega, kes muidu Sussexitele nii lähedale ei pääseks.

Seetõttu said võimaluse Meghaniga vestelda Invictus Gamesil osalev veteran Sherry McBain ja tema abikaasa Mandy, kes võtsid teemaks Sussexite kaks last. "Nad olid lihtsalt suhtlemas teemal, et Harry ja Meghan ei suutnud otsustada, kas panna pojale nimeks Archie või Harrison," paljastas Sherry.