"Apteeker Melchiori" näitleja Märten Metsaviir lükkab ümber väära arvamuse, kuidas ta peaosasse valiti

"See tuleb sellest, et meil on väga suurepärane režissöör – Elmo Nüganen," sõnas ta aupaklikult. Arvamus, et Märten sai just seetõttu peaosa nimekas filmis, et oli režissööri õpilane, ei vasta sugugi tõele. "Nii ei olnud küll, et mina olin tema õpilane ja ainuüksi lavaka ankeedi põhjal mind valiti," naeris ta.