Marcel Johannes Kits valmistub kodupubliku ees erakordseks etteasteks

«Osalemine kuninganna Elisabethi konkursil on tšellistile üks suuremaid väljakutseid — ette tuleb valmistada ligi kolme tunni jagu repertuaari ning tõestama peab rahvusvahelisel tipptasemel konkurentsivõimet. Olen südamest tänulik, et orkester Helikunst ja dirigent Valle-Rasmus Roots olid nõus minuga kontserdi korraldama — see on tõeline jackpot,» rääkis Kits.

„Marcel Johannes Kitse talenti ei koge igapäev ja selleks, et ta ülipeeneks, elegantseks ning raskeks esinemiseks saaks põhjalikult valmistuda, vajab ta toetavat keskkonda, milleks on publik oma kodumaal kõige mõjusam. Need kontserdid on justkui treening, et tõusta keelpillimängijate tippu,“ märgib Meelis Kubits.