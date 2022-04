Toetuskontsert Ukraina laste heaks on pugenud tegijatele hinge. Kristjan Järvi: lõpuks headus võidab, teist võimalust ei ole!

“Südamega headuse poole! Minu sõnum on sama, kui laupäeval ettekandmisele tuleval koos Ruslan Trochynskyiga Ukraina auks loodud teoses "Ööbiku laps" – lõppude lõpuks on nii, et headus võidab, teist võimalust ei ole. Kõik, mis me elus teeme, on tähendusrikas sellel teekonnal. Muusikal on imeline võim. Elu eesmärk on luua ja taasluua ning läbi loovuse tasandeid tõsta,” arvab kuulus dirigent.

Järviga nõustub ka laupäeval rahukontserdil "Maailm, mis jääb meile" esinev “Eesti laulu” võitja Stefan Airapetjan: "Me ei tohi jääda ükskõikseks, et Ukraina sõjaga ei jääks tunne, et nüüd on kõik läbi, leiab. Me oleme kõik inimesed ja peame üksteist aitama. Me peame külvama headust, et inimestel ei kaoks lootus, et headus on veel maailmas olemas."

"Me ei tohi jääda ükskõikseks, et sõjaga ei jääks tunne, et nüüd on kõik läbi. Et nad teaks, et meie Eesti rahvas oleme ukrainlastele valmis ulatama abikäe," leiab Stefan.

Ukraina sõjakoledusi saadavad hingelised üleelamised ja toetust ning lootust leiab muusikast, leiab ka laulja Sissi Nylia Benita.

“Miljonid inimesed kannatavad hetkel Ukraina sõjakoleduste tõttu. See on humanitaarne katastroof, mida saadavad koledad hingelised üleelamised.

Muusikal on läbi aegade olnud müstiline jõud kõnetada meid keerulistel aegadel. See puudutab selle kõige ehedamas vormis neid sügavaid emotsioone, mis sõja ajal meis esile kerkivad või hinge peituvad.

Ma usun, et inimestena me oleme üks. See tähendab, et me kõik peame sellisel ajal olema üksteisele olemas ja toetama neid, kes toetust kõige enam vajavad. Igaühel meist on oma viis, kuidas abivajajaid toetada!

Ma loodan, et saan omale antud hääle ja muusikaga toetada just neid, kes seda toetust ja lootust otsivad ning ootavad, nii siin kui ka meie kallite ukrainlaste juures.”