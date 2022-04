Kohtume Anastassiaga (32) itaalia restoranis, kus on maast laeni aknad. Ta on tulnud enne kokkulepitud aega ja tellinud vett. Midagi muud ta ei soovigi. Anastassia on maitsekalt riides: beeži värvi polo peal on must jakk, jalas mustad püksid ja tikk-kontsadega kingad. Juuksed on kuklas kinni. Nagu noor Coco Chanel. Kas kosmeetikafirmast Dzintars võib saada Chanel? “Ei, muidugi mitte,” naerab ta. “Chanel toodab premium-klassi toodangut, meie oleme orienteeritud masstoodangule. Loodan, et meist saab uus L’Oreal!”

Anastassia räägib ilusat vene keelt ja ehkki leppisime kokku, et sinatame, ütleb ta viisaka inimesena ikka teie.