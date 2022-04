Mis toimub? Britney Spears avaldas foto, mis on tekitanud suure segaduse tema raseduse ümber

Nimelt otsustas Spears laadida üles foto lootest, mis vihjab sellele, et lauljatari rasedus on arenenud juba palju kaugemale, kui avalikkus seni oli arvanud. Antud pilt on laialt levinud erinevatel rasedusteemalistel internetilehekülgedel.

Ühel saidil illustreeritakse seda 16. rasedusnädala näitamiseks, teisel leheküljel on see lausa 36. nädala illustreerimiseks. Varasemalt eeldati, et kuna kahe teismelise ema alles teatas, et on beebiootel, siis on tegemist kolmanda või neljanda raseduskuuga.

"Päriselt??? See on siis see, mis on minuga hetkel toimumas???" kirjutas imestunud Spears oma postituse juurde. Selle alla kogunenud kommentaarides hakati kiirelt spekuleerima selle üle, et kui kaugel siis lauljatari kolmas rasedus ikkagi on.

Praeguseks hetkeks on Spears antud postituse enda kontolt juba eemaldanud.