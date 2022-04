Soome näitleja vestles Jennifer Anistoniga, aga ei tundnud kuulsat näitlejatari ära: ma vannun, et see lugu on tõene!

Antud naine vabandas mitmeid kordi ja pakkus viise, kuidas ta saaks õnnetuse eest paarile tasuda. "Me läksime leti äärde, ta tellis joogi ja pakkus seda mulle," meenutab Saarinen, kellele ei tulnud meelde, et kust ta antud naist teada võiks. Kui teenindaja aga uuris, et kas ta saaks Anistoniga koos pilti teha, hakkas ka Saarineni jaoks koitma, kellega tegu on.

"Ma vannun oma ema nimel, et see lugu on tõene," lisas Saarinen. Pikemaks vestluseks staariga siiski ei läinud, sest soomlane tunnistab, et tema inglise keele oskus pole nii hea. Nüüd saab ta agakelkida, et on tehniliselt käinud dringitamas koos maailmakuulsa näitlejatariga. "Ja ta maksis ka veel!" lisas Saarinen naljaga lõpetuseks.