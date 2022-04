Enne ja pärast: kuidas graafiline disainer Helene Vetik enda nutitelefoniga tehtud pilte töötleb ja milliseid rakendusi selleks kasutab?

Vetiku sõnul pole tegelikult alati isegi vajadust tehtud pilte töödelda, kuna tänapäevased nutiseadmed suudavad juba väga hea kvaliteediga fotosid teha. „Kui päris aus olla, siis viimasel ajal laadin uhkusega oma Instagrami minimaalselt töödeldud või ilma töötluseta pilte. Kasutan pildistamiseks Samsung Galaxy S22 Ultra nutitelefoni ja hetkel teeb küll telefon niivõrd õige valgusega kirkaid fotosid, et midagi ekstra nad sageli ei vajagi,“ sõnas Vetik.

Sellele vaatamata on Vetikul telefonis olemas valik fototöötlusrakendusi, millega saab tehtud pilte toimetada.

„Fotode jaoks kasutan ma enim VSCO ja Photogridi rakendusi. VSCO-s on hästi loomulikud filtrid ja igasugune foto heledamaks keeramine või teravdamine annab kena ja naturaalse tulemuse. Tavaliselt teengi pilti natuke heledamaks nupust Exposure ning muudan toone natuke külmemaks nupust White Balance. Photogridi rakendusega saab teha kollaaže, lisada piltidele tekste või panna ekraanitõmmiseid ritta – seda läheb sageli vaja näiteks Instagram Storydesse postitades,“ selgitas Vetik.

Kuna aina rohkem kasutatakse nutitelefoni ka videoloomeks, siis on Vetikul nende töötluseks rakendused olemas. Näiteks soovitab disainer rakendust YouCut, millega saab suure failimahuga videod väiksemaks salvestada, et neid oleks parem sotsiaalmeediasse laadida. Samuti on rakenduses olemas väga lihtsad ja mugavalt kasutatavad tööriistad video monteerimiseks.