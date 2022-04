Blac Chyna kaebas Kardashianid kohtusse ja soovib saada üle 100 miljoni dollari kompensatsiooni

Blac Chyna, pärisnimega Angela White, on modell ja suunamudija, kes oli varasemalt kihlatud Kardashianite perepoja Rob Kardashianiga. Neil on ka ühine laps, 5-aastane Dream. Paar alustas 2016. aastal USA telekanalis E! oma saatesarjaga "Rob & Chyna", mis kestis ühe hooaja. Teist hooaega filmiti siis, kui paar läks lahku, teleekraanidele see ei jõudnudki.

Chyna kaebas Kardashianite teleperekonna kohtusse, väites, et nemad olid tema tõsielustaari karjääri ära rikkunud, vahendab Variety. Kohtupidamine algas juba aastal 2017, kui Chyna väitis, et tema eks-kihlatu Rob Kardashian oli tema vastu vägivaldne ja Kardashianid on süüdi selles, et "Rob & Chyna" sari ära lõppes. Chyna kaebas kohtusse terve perekonna laimamise, vägivallatsemise, koduvägivalla ja tulevastesse majandussuhetesse sekkumise eest. Kardashianid esitasid omakorda Chyna vastu hagi väitega, et Chyna ründas Rob Kardashiani.

Kohtusketšilt on näha, et Kardashian-Jenneritest olid nädala algul protsessil kohal Kris, Kim, Khloe ja Kylie, kui valiti vandekohtu liikmeid ja kõlasid kohtuprotsessi avakõned. Esimesel kohtupäeval oli Blac Chynaga kaasas tema ema Tokyo Toni ja advokaat Lynne Ciani. Juba teisel kohtupäeval keelas kohtunik Chyna emal kohturuumi ilmuda, kuna too oli sotsiaalmeedias mustanud Kardashian-Jennerite perekonda.

Chyna soovib kohtupidamise teel saada üle 40 miljoni dollari teenimata tulu hüvitamise eest ja üle 60 miljoni dollari tulevase teenimisvõime kaotuse tõttu. "Chyna oli telekanali E! staar kuulsas saates, teenides 92 000 dollarit episoodi eest, ja nüüd on ta täielikult eetrist eemale jäänud," sõnas Chyna advokaat Ciani. Ta lisas, et Kardashianite tõttu jäi Chynal saamata miljoneid ja nende otsus oli tema jaoks emotsionaalselt laastav.

Kardashian-Jennerite ja Blac Chyna kohtuprotsess kestab 10 päeva.