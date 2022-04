Prints Harry värskest intervjuust leiti peidetud sõnum: kelle eest ta kuningannat kaitseb?

Loomulikult tuli jutuks ka printsi hiljutine kohtumine kuninganna Elizabeth II-ga, kuid nii mõnigi väljaanne noppis tema jutust välja sõnumi, mis võib anda aimdust selle üle, et kes Harryle enda perekonnast pinnuks silmas on.

"Temaga oli tore kohtuda. Teda oli lihtsalt nii tore näha, ta on suurepärases vormis," ütles Harry intervjuus, mis on filmitud Hollandis, kus prints Invictus Gamesi patroonina hetkel viibib. Enne sinna sõitmist külastasid tema ja abikaasa Meghan nii kuningannat kui ka prints Charlesi. Harry nägi neid viimati aasta tagasi prints Philipi matustel, Meghaniga kohtumisest oli monarhil tekkinud isegi pikem paus.

Vahepealse aja jooksul on kuninglikus perekonnas juhtunud nii mõndagi, mis on pannud Charlesi ja Harry vanema venna Williami muretsema. Nüüd on USAs Californias elava printsi intervjuust loetud välja, et ka Harry on võtnud südameasjaks selle, et kuningannat tuleb kaitsta.