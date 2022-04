Palju õnne! Kati Murutar sai taaskord vanaemaks: seekord sünnitas lapse tütar Brigita

Varasemast suhtest kitarrist Paul Neitsoviga on Brigital tütar Loore, kes sündis 2017. aastal. Muusikute kooselu lõppes kaks aastat hiljem, kui Brigita teatas sotsiaalmeedias, et jätkab üksikemana. Kuigi meedias sahistati mitmeid kordi, et pisikese tüdrukutirtsu vanemad on taas kokku läinud, siis asja neist ikkagi ei saanud. Neitsov on pärast seda tunnistanud, et oma osa nende lahkuminekus mängis tema kasiinosõltuvus.