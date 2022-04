"Kes nii teeb?" Ksenija Sobtšak sattus Lätis ebasobiva käitumise eest vihalaviini alla

"Kes nii teeb?" ja "Ksenija, see pole üldsegi ilus niimoodi teha!" on vaid mõned kommentaarid, mis tunnevad Sobtšaki käitumise pärast muret.

Venemaa sõda Ukraina vastu raputas tervet maailma ja lõhestas Vene ühiskonda. Komsomolskaja Pravda teatel lendas Sobtšak koos poeg Platoniga Türki puhkama. Ka Ksenia kinnitas, et ta ei lahkunud riigist lõplikult, vaid läks puhkama. "Lapsel on koolivaheaeg ja me lendasime puhkusele, mis oli ammu planeeritud. Lubadusi, isegi kui need on antud lapsele, tuleb täita. Nii ma jälgin iseenda soovitust mitte sattuda paanikasse," teatas ta toona.