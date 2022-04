Juba mõnda aega on idanaabrite meedias spekuleeritud selle üle, et kas tõesti on Kirkorovil näpud nii põhjas, et ta hakkab pankroti välja kuulutama. Väljaanne Teleprogramma.ru küsis staarilt endalt, et kuidas siis seis on. 54-aastane laulja tunnistas, et olukord on tõesti hapu.