Sel päeval, kui maailma üks kuulsamaid disainereid oma kodu ees maha lasti, muutus Donatella Versace tütre elu jäädavalt. Oma kalli onu surmast ei saanud ta üle ka psühholoogide abiga ning see mõjutab tema elu tänini. Kui ülejäänud Versace klann elab võrdlemisi avalikku elu ning Donatella on üks moemaailma kuulsamaid nimesid ja nägusid, siis 35-aastane Allegra on otsustanud elada eraklikku elu.